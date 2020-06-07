РИАМО - 7 июн. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за текущую неделю возросло на 15,2%, это меньше, чем на прошлую неделю (17,8%), сообщает Газета.ru.
За минувшие сутки в России выявили 8984 случая Covid-19, умерли 134 человека, выздоровели 5343 пациента.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 467 673 случая коронавируса, скончались 5859 пациентов, вылечился от инфекции 226 731 человек.
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Текстовая трансляция
7 ИЮНЯ
- Международные пассажирские авиаперелеты могут быть восстановлены с 15 июля. Механизмы прорабатываются сразу несколькими крупными перевозчиками.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.
- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.
- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентов с подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.
- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.
- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.
- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.
- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.
- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:
- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.
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