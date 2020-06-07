РИАМО - 7 июн. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за текущую неделю возросло на 15,2%, это меньше, чем на прошлую неделю (17,8%), сообщает Газета.ru.

«Кроме того, уменьшился среднесуточный рост числа инфицированных — с 2,4% до 2%», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России выявили 8984 случая Covid-19, умерли 134 человека, выздоровели 5343 пациента.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 467 673 случая коронавируса, скончались 5859 пациентов, вылечился от инфекции 226 731 человек.

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Текстовая трансляция

7 ИЮНЯ

- Международные пассажирские авиаперелеты могут быть восстановлены с 15 июля. Механизмы прорабатываются сразу несколькими крупными перевозчиками.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.

- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.

- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентов с подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.

- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.

- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.

- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.

- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.

- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:

«Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.