РИАМО - 7 июн. В столице до вечера воскресенья ожидаются дождь и гроза, а также сильный ветер с порывами, жителям посоветовали переждать непогоду дома, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В непогоду лучше отказаться от поездок на личном транспорте, так как грозы сильно ухудшают видимость на дороге, а это может привести к аварии.

Также при сильном ветре автолюбителям рекомендуют парковать свои машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», - подчеркивается в материале.