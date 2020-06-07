РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Рабочие отремонтировали сломанную лавочку в сквере на улице Павлика Морозова в Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портале жалобу на ненадлежащее состояние лавочки в сквере на улице Павлика Морозова. Она отметила, что она разломана и требует ремонта.

«Сотрудниками администрации городского округа Подольск был проведен осмотр лавочки. Факт подтвердился. Работы проведены. В частности, лавочка была приведена в надлежащее состояние. Обслуживание данного объекта проводят сотрудники МБУ, обратиться в организацию можно по телефону: 8(496)764-60-05», - сказал замглавы администрации округа Денис Жабин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.