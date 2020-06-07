РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. В Балашихе ищут 37‑летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно со 2 июня, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 37-летний Андрей Владимирович Хритинин, городской округ Балашиха, Московская область. Со 2 июня его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост пропавшего — 170 сантиметров, у него плотное телосложение. Волосы рыжие с проседью, глаза светло-карие. Был одет в черную стеганую куртку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».