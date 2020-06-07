РИАМО - 7 июн. Журналиста Илью Азара освободили после отбывания ареста из спецприемника №1 в Москве, он был арестован за одиночный пикет у здания ГУ МВД России по Москве на улице Петровка, передает ТАСС.

«Сегодня Азар вышел из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре в Москве. Чувствует он себя нормально, хотя сказываются не самые хорошие условия отбытия ареста», - сказал его адвокат Леонид Соловьев.

Тверской суд Москвы арестовал Илью Азара 28 мая на 15 суток. Основанием для ареста стало участие в пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Азара признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение правил пикетирования». Позже по решению Мосгорсуда Азару снизили срок ареста на пять суток.