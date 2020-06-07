РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Хореографический коллектив школы №32 микрорайона Кузнечики Подольска стал лауреатом III степени международного конкурса, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Итоги международного хореографического конкурса имени великого хореографа Мариуса Патипа, международного совета по танцу «ЮНЕСКО» во Франции объявили 6 июня. Конкурс проходил в формате онлайн 15 мая.

«Хореографический коллектив «Колорит» школы№32 Подольска стал лауреатом III степени! Такого ошеломляющего результата учащиеся достигли благодаря своему талантливому руководителю – педагогу дополнительного образования школы Натальи Шаговой. Поздравляем ребят и руководителя с успешным выступлением», - говорится в сообщении.