РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей округа с православным праздником Троицы.

«Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Он завершает Пасхальные торжества, когда на землю был послан Святой Дух всем верующим в утешение. Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Святой Троицы», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на протяжении многих веков праздник Троицы символизирует веру, надежду и любовь, напоминает о духовно-нравственных ценностях. Ружицкий отметил, что сегодня, когда храмы и церкви еще не могут принять всех молящихся, нужно провести этот день в окружении близких.

«Молитвы от сердца слышны везде! Желаю вам, вашим семьям и близким благоденствия, здоровья и помощи Божией во всяком добром деле», - заключил Ружицкий.