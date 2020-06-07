РИАМО - 7 июн. Жители Москвы активно регистрируются для участия в электронном голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, на сегодняшний день они подали уже 92 123 заявки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Записаться на электронное голосование можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

«Зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей», - говорится в сообщении.

В электронном голосовании смогут поучаствовать только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей — mos.ru или gosuslugi.ru.

Там же будет доступен электронный бюллетень. Доступ к нему появится после введения СМС-кода, который придет на указанный в личном кабинете номер телефона. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня, а получить электронные бюллетени можно будет до 19:59.

«Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки к Конституции Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы «Да». Если он против поправок, нужно выбрать вариант «Нет», - добавляется в материале.

Получить консультацию по вопросам участия в электронном голосовании можно по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52. Также свои вопросы можно задать по электронной почте: info@2020og.ru.

Голосование по изменениям к Конституции страны пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или по телефону: +7 (800) 222-55-52.

Москвичи смогут проголосовать дома с 25 июня по 1 июля. Нужно лишь подать соответствующую заявку на портале mos.ru или позвонить в свою участковую комиссию. Заявки на удаленное голосование принимаются до 21 июня.