РИАМО - 7 июн. В Московской области в воскресенье прогнозируется гроза и сильный порывистый ветер, жителям рекомендовали быть осторожными, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня по Московской области, ожидается кратковременный дождь, гроза», - говорится в сообщении.

При грозе прогнозируется усиление ветра c порывами до 12-17 метров в секунду.

Жителям Подмосковья рекомендовали по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не топить печку, отключить радио и телевизор.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде, укрываться от непогоды под деревьями.

Кроме того, при порывистом ветре следует убрать вещи со двора и балкона в дом. Автомобиль следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.