РИАМО - 7 июн. Главархив Москвы представил материалы о том, как в городе начали строить панельные дома, такие новостройки стали появляться в столице в 1950-х годах в качестве эксперимента, сообщается на официальном сайте мэра города.

Такие дома должны были обеспечить семьи москвичей собственным жильем. Панельные дома также называли домами из готовых квартир: считалось, что все составные части были сделаны на заводах, а на месте просто монтировались.

«Столь масштабное возведение жилья стало большим шагом вперед, новой ступенью в индустриализации строительства. Почти все трудоемкие процессы, в том числе оборудование и отделка квартир, переносились на завод, на конвейер, были механизированы. Количество трудовых затрат на один дом было сокращено на 35–40%», - говорится в сообщении.

Первые такие новостройки имели металлический каркас, последующие — железобетонный остов.

Возведение панельных домов было дешевле, строительство велось быстрее. В заметке «Вечерней Москвы» 1962 года писали, что готовые квартиры поднимались кранами и с помощью автоматических приборов точно устанавливались на заданное место.

Пятиэтажные дома могли собрать всего а 15-20 дней, что было крайне важно в 1950–1960-е годы, когда ставилась задача по обеспечению населения города собственным жильем. В каждой квартире обязательно размещались прихожая, кухня и ванная. В некоторых также были кладовая и антресоли.