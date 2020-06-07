РИАМО - 7 июн. В ходе патрулирования акватории Борисовских прудов столицы спасатели достали из воды тонущего мужчину, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Мужчину спасла дежурная смена поисково-спасательной станции «Борисовская».

«В 12:08 спасатели Петр Бернард и Кирилл Калашников заметили в 40 метрах от берега мужчину, периодически уходящего под воду. Специалисты МГПСС объявили спасательную тревогу и направились на помощь. Через минуту неизвестный был поднят из воды на борт катера и доставлен на ПСС «Борисовская», - говорится в сообщении.

Мужчине оказали первую помощь, а от услуг бригады медиков он отказался. С ним провели профилактическую беседу прибывшие на место полицейские. После этого его отпустили домой.