РИАМО - 7 июн. На книжном фестивале «Красная площадь» 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, прошел ряд лекций, встреч с авторами и других активностей, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

«Первые же сеансы на книжном фестивале «Красная площадь» показали максимальную посещаемость», - говорится в сообщении.

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие могут посетить только 6 тысяч человек в день, а сам фестиваль продлится до 8 июня. Организаторам пришлось отказать посетителям, которые пришли без регистрации.

«Благодарим наших гостей за понимание. Эпидемиологическая ситуация на фестивале в норме и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора, который работает вместе с нами», - добавляется в материале.

На входе у всех проверяют температуру, а на месте проведения мероприятий в рамках фестиваля проводят дезинфекцию. Также посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты.

В первый день в лектории площадки «Художественная литература» состоялась встреча с автором романа «Дни Савелия», театральным артистом Григорием Служителем. На ней говорили о ракурсах и контекстах современной прозы. По словам автора, его книга о Москве. Он подчеркнул, что любит этот город, столица вдохновляет его.

Также на фестивале главный редактор издательства «Вече», кандидат исторических наук Сергей Дмитриев провел встречу, посвященную 190-летию Болдинской осени и рассказал о творчестве поэта Александра Пушкина на фоне эпидемии холеры 1830 года. Лекция сопровождалась демонстрацией слайдов с документами эпохи и иллюстрациями, на которых запечатлены художественные произведения времен жизни Пушкина, автопортреты поэта, портреты его родных и друзей, карта его путешествий и так далее.

По словам Дмитриева, за 65 дней карантина поэт написал 30 стихотворений, «Повести Белкина», закончил роман «Евгений Онегин». Болдинская осень стала самым плодотворным временем в жизни Пушкина.

Также на фестивале состоялась презентация книги «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома». Она объединила всех, для кого дистанционный формат работы стал в эти дни новым вызовом. Свою книгу представили соавторы - председатель движения лиги «Время», руководитель корпоративных проектов внедрения тайм-менеджмента в «РУСАЛ», «Майкрософт», «Газпромнефть» Глеб Архангельский и сооснователь и исполнительный директор лиги «Время», соавтор и партнер Глеба Архангельского, главный методист движения Ольга Стрелкова.

Автор романов «Патриот», «Готовься к войне», «Хлорофилия», «Финист — ясный сокол», лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна» Андрей Рубанов представил роман «Сажайте, и вырастет», сборник малой прозы «Жестко и угрюмо», а также рассказал о только что написанном новом романе.

Кроме того, в рамках первого дня фестиваля подвели итоги двух литературных конкурсов — конкурса юных чтецов «Живая классика» и премии «Лицей» имени Александра Пушкина.

На главной сцене фестиваля также прошли первые пандемические «Пионерские чтения», постоянные авторы журнала «Русский пионер» посвятили их Пушкину.

Перед началом выступлений главред «Русского пионера» Андрей Колесников призвал аудиторию «встать с колен, куда нас поставил коронавирус, опираясь на плечо Пушкина».

У стен Кремля расположились следующие площадки книжного фестиваля: «Детская и образовательная литература», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества» и «Библиотека». Они вместили порядка 200 издательств.

На главной сцене фестиваля в первый день выступила актриса Любовь Толкалина. Под аккомпанемент пианино она прочла шуточную поэму Александра Пушкина «Граф Нулин».