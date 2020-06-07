РИАМО - 7 июн. На следующей неделе в рамках столичного проекта «Московские сезоны дома» всех желающих приглашают на литературные чтения, спортивные занятия и мастер-классы по кулинарии и творчеству, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Новый выпуск программы литературных чтений «Москва на страницах книг» – ждет подписчиков «Сезонов» уже в понедельник, 8 июня, в 13:00! Этот голос знаком всем, кто хоть раз включал телевизор: забыть особенный, чарующий тембр невозможно. В творческом списке заслуженного артиста России, диктора и мастера озвучивания фильмов Сергея Чонишвили бесчисленное количество аудиокниг и рекламных роликов, ролей в кино и в театре», - говорится в сообщении.

Слушатели смогут насладиться отрывком из рассказа А.П. Чехова «В Москве на Трубной площади».

В преддверии Дня России (10 и 11 июня) можно будет посмотреть в социальных сетях проекта два фильма документального телеканала RTД. 10 июня в 12:00 начнется фильм «Дикие и свободные». Он расскажет о спасении диких животных, населяющих разные уголки России. 11 июня в 12:00 можно будет посмотреть фильм «Гранд Макет Россия», который расскажет о макете России.

В День России в 11:00 начнется онлайн-экскурсия в сопровождении робота Клиоши, который работает экскурсоводом и экспонатом в Музее современной истории России.

С 9 июня в 09:00 всех желающих приглашают на видеозарядки. На следующей неделе зарядки проведете йога-тренер с восьмилетним стажем, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Таня Россман.

Повара Екатерина Кокорева расскажет, как приготовить белый шоколад (9 июня), пирожные «Цветные монстрики» (11 июня), легкий фруктовый салат в вафельном рожке (13 июня).

Также 9 июня в 14:00 можно будет научиться создавать градиент с помощью туши, а 10 июня в 15:00 - оригинальную вазу из стеклянных банок.