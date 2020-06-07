РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Полицейские Подольска задержали 41-летнего подозреваемого в краже денежных средств и лекарственных препаратов из аптеки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от сотрудницы сетевой аптеки о том, что неизвестный проник в аптечный пункт, расположенный в доме на улице Циолковского, и похитил лекарственные препараты и денежные средства на сумму свыше 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан ранее судимый 41-летний местный житель, который дал признательные показания в совершении данного преступления. По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.