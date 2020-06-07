РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 7 июн. В подмосковном Дзержинском приступили к реконструкции сквера имени Пушкина, сообщила глава округа Людмила Иванова.

«В нашем сквере имени Пушкина появились рабочие. Именно им за два месяца предстоит провести реконструкцию и превратить сквер в современное общественное пространство», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте .

Она провела выездное совещание с подрядчиками. Еще зимой власти собрали предложения жителей о том, что они хотят видеть здесь. Проектировщики пожелания учли.

«Завершение работ должно стать подарком ко Дню города. За это время в сквере установят новые дорожки, бордюры, лавочки, малые архитектурные формы, ограждения. Мы высадим новые деревья. Все это возможно благодаря госпрограмме Московской области «Комфортная среда»», - уточнила Иванова.

Она добавила, что пользователи соцсетей, узнав о начале работ, высказали опасение, что обновление сквера помешает проведению ЕГЭ в Лицее № 3, находящемся рядом. Иванова подчеркнула, что проведению госэкзамена ничего не помешает, так как в день сдачи подрядчики работать не будут.

«Мы очень ждем завершения работ. У нас появится современное общественное пространство, которого очень не хватает нашему городу», - заключила Иванова.