РИАМО - 7 июн. Больше всего новых случаев коронавируса за прошедшие сутки выявили в Красногорске и Подольске — по 52 новых случая на каждый городской округ, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также 46 новых случаев инфекции выявили в Домодедове, 43 – в Королеве, 35 – в Химках, 32 – в Коломне, 31 – в Щелкове, 30 – в Истре.

Еще 29 новых случая Covid-19 зафиксировали в Электростали, 24 – в Орехово-Зуеве, 23 – в Воскресенске, 22 – в Люберцах, 19 – в Богородском округе, 18 в Мытищах, 15 – в Одинцове, по 14 , в Рузе и Егорьевске, по 12 – в Дмитрове, Фрязине, Раменском и Ленинском округе, по 11 - в Солнечногорске, Наро-Фоминском округе, Ступине и Клину.

В Серпухове и Павловском Посаде выявили по десять новых случаев инфекции, в Жуковском и Лотошине – по девять, в Долгопрудном, Серебряных Прудах, Сергиевом Посаде и Краснознаменске – по восемь, в Бронницах, Реутове и Лосино-Петровском – по семь, в Луховицах – шесть.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.

- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.

- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентовс подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.

- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.

- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.

- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.

- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.

- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:

«Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.