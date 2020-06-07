РИАМО - 7 июн. В городском округе Солнечногорск злоумышленники похитили 17-летнего москвича, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 5 июня 2020 года 17-летний житель Москвы, находясь с родителями в загородном доме, расположенном в городском округе Солнечногорск, вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами», - говорится в сообщении.

По данному факту сразу же возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). На место происшествия выехали следователи и группа криминалистов во главе с исполняющим обязанности руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Подмосковью Ратмиром Беспамятновым.

В первые часы после похищения специалисты провели осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, также был назначен комплекс судебных экспертиз, осмотрено видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с мобильной и иной техникой.

В результате сотрудникам ГСУ СК России по региону совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Подмосковью было установлено местонахождение похищенного подростка. В настоящее время с ним общаются следователи. Также принимаемся комплекс мер для раскрытия данного преступления.