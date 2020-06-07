РИАМО - 7 июн. Москвичи, которые переболели коронавирусной инфекцией, сдают плазму крови для тех, кто еще лечится от Covid-19, уже сдали плазму свыше 1 тысячи горожан, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С каждым днем число человек, выздоровевших от Covid-19, растет, а с ними и число желающих сдать плазму. В Москве уже более тысячи человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. По предложению клинического комитета такой метод используется в столичных стационаров для лечения больных Covid-19 в тяжелом состоянии», - сказала Ракова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день получить антитела к коронавирусной инфекции искусственным путем нельзя.

«Поэтому мы создали специальную горячую линию для переболевших москвичей, куда они могут обратиться со всеми вопросами, а также записаться на донацию», - добавила заммэра.

Переболевшие Covid-19 москвичи по вопросу сдачи плазмы могут обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Операторы принимают звонки каждый день с 09:00 до 19:00.

Кроме того, можно записаться на прием для сдачи крови в Центр крови имени О.К. Гаврилова (улица Бакинская, дом 31), НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12), больницу №52 (улица Пехотная, дом 3, корпус 1), больницу имени М.П. Кончаловского (Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 1).

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Текстовая трансляция

7 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.

- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.

- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентовс подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.

- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.

- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.

- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.

- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.

- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:

«Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.