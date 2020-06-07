РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В подмосковном Подольске планируют построить уникальную спортивную площадку для уличных видов спорта, сообщается в группе «Федерация воздушно-силовой атлетики Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Проект One Flow, который объединил в себе уличных атлетов городского округа Подольск, выступил инициатором строительства спортивной площадки, которая позволит вывести спорт в округе на новый уровень. Реализацию проекта поддержал депутат совета депутатов Подольска Юрий Стрелков», - говорится в сообщении.

Строительство многофункционального спорткомплекса для уличных видов спорта будет полностью некоммерческим. Благодаря этому у молодежи появится уличное пространство для проведения досуга и занятий спортом.

Президент Федерации воздушно-силовой атлетики Московской области Павел Павлов и руководитель подольской школы паркура Gibbon Анатолий Гришин давно вынашивали идею строительства многофункционального спорткомплекса для атлетов различных уличных дисциплин.

На спортивной площадке все желающие, независимо от уровня умений и навыков, смогут безопасно заниматься различными спортивными направлениями.