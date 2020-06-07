РИАМО - 7 июн. Жителей Подмосковья и Москвы на следующей неделе ожидает 30-градусная жара, при этом пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Первый день новой недели в регионе окажется в теплом секторе далекого циклона, центр которого кружит над Балтикой. Нас ждет переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Ночью плюс 15-17 градусов в Москве, по области – плюс 13-18 градусов. Днем 26-28 градусов в столице, в Подмосковье – плюс 24-29 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во вторник характер погоды изменится мало. По-прежнему ожидается переменная облачность и кратковременные грозовые дожди. Воздух днем прогреется до плюс 30 градусов, в ночные часы столбик термометра поднимется до плюс 19 градусов.

По его словам, в среду и четверг над регионом будет господствовать гребень антициклона, который усиливается с востока, поэтому при переменной облачности существенных осадков не ожидается. По ночам в эти дни прогнозируется плюс 13-18 градусов, а днем – до плюс 31 градуса.

«В пятницу на столицу начнет оказывать влияние приближающийся с запада атмосферный фронт. Облаков станет больше, во второй половине дня пройдут локальные ливни с грозами, местами грозы могут быть сильными. Ночью 15-17 градусов в столице, по области - 13-18 градусов. Днем в Москве 28-30 градусов, по области - 26-31 градус», - добавил синоптик.

Он уточнил, что в субботу столицу пересечет холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные часы температура будет колебаться в пределах плюс 12-17 градусов, днем - плюс 19-24 градуса.