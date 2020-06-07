РИАМО – 7 июн. В воскресенье православные христиане празднуют Троицу, с данным праздником связаны различные поверья, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На Троицу и в течение всей Троицкой недели земля, которая вступает в летний расцвет, на Руси считалась именинницей. В это время землю-кормилицу старались холить и лелеять, кормить и не обижать», - говорится в сообщении.

На Троицу и Троицкую неделю (которая начнется с 8 июня) на Руси собирали целебные травы для отваров. Кроме того, сватовство на Троицкую неделю считали счастливым.

Троица имеет плавающую дату, она празднуется на восьмой неделе после Пасхи.