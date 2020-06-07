РИАМО - 7 июн. За прошедший день в городских округах Солнечногорск, Мытищи и Одинцовский были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 15:31 6 июня поступила информация об обнаружении минометной мины времен ВОВ при проведении земляных работ по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Шахматово, СНТ «Орлово».

«По прибытию на место взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» было установлено, что предмет является хвостовой частью минометной мины и угрозы не представляет», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Мытищах при проведении земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ, а в Одинцовском городском округе нашли боеприпасы времен ВОВ.

Данные находки не представляют угрозы для жизни людей. Министерство обороны России планирует их изъять и уничтожить в воскресенье.