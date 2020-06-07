РИАМО - 7 июн. В Москве 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, открылся шестой книжный фестиваль «Красная площадь», на мероприятии объявили лауреатов премии «Лицей» имени поэта, а также прошел суперфинал конкурса юных чтецов «Живая классика», передает корреспондент РИАМО.

Ежегодный книжный фестиваль стал первым культурным мероприятием в Москве после нескольких месяцев, проведенных в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

В связи с эпидемиологической ситуацией на мероприятие могут попасть до 6 тысяч человек в день. Все посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. На входе у всех проверяют температуру, а на месте проведения фестиваля постоянно проводится дезинфекция.

У стен Кремля расположились следующие площадки книжного фестиваля: «Детская и образовательная литература», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества» и «Библиотека». Они вместили порядка 200 издательств. Здесь гости мероприятия могут со скидкой приобрести книги, а также послушать лекции, посетить встречи с писателями и экспертами, принять участие в литературных квестах и других активностях.

Фестиваль посетили руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Сергей Сеславинский, советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой и председатель оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин.

Фестиваль, приуроченный ко дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка, открылся с церемонии вручения премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов. В этом году зарегистрировано более 2,3 тысячи соискателей премии в возрасте от 15 до 35 лет. Некоторые финалисты и члены жюри присутствовали на Красной площади, а остальные были на связи в виртуальном медиацентре «Российской газеты». В финал попали 20 произведений — десять в номинации «Проза» и десять в номинации «Поэзия».

Победителя в номинации «Проза» назвал председатель наблюдательного совета премии «Лицей», президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Я хочу поздравить наших дорогих ребят с тем, что сегодня эта премия вручается на Красной площади. Я хочу сказать, что она состоялась. Хоть она и четвертая, но у нас уже есть лауреаты большой книги — те, кто получил премии. У нас безусловно огромные перспективы молодых писателей», - сказал Степашин.

Он сообщил, что победителем в номинации «Проза» стал Ринат Газизов.

Газизов представил на конкурс произведение «Отправление». Второе место занял Сергей Кубрин с произведением «Мирный житель», а третье — Екатерина Какурина с произведением «Маркетолог от Бога».

Приз за первое место в номинации «Поэзия» вручил издатель, президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Победу в этой номинации одержала Александра Шалашова из Самары со стихотворением «Инанна спускается в ад».

Второе место заняла Евгения Ульянкина с произведением «Такое дело космос». На третьем месте оказался Борис Пейгин с подборкой стихотворений.

Произведения всех 20 финалистов премии «Лицей» имени Александра Пушкина опубликовал сервис «Ридеро».

После дезинфекции на главной сцене состоялся суперфинал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли участие более 2,5 миллионов школьников из 80 стран мира, 85 регионов России. Финалисты конкурса 6 июня прочитали произведения классиков в онлайн-формате с трансляцией на Красной площади.

Жюри конкурса в полном составе находилось на Красной площади. После каждого выступления конкурсантов оценивали по десятибалльной шкале. В состав жюри вошли: народный артист России, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, телеведущие Арина Шарапова и Тимур Соловьев, а также актрисы Нонна Гришаева и Яна Чурикова.

По итогам чтений были определены три победителя, набравшие наибольшее количество баллов.

В завершение первого дня книжного фестиваля на главной сцене выступила актриса Любовь Толканова. Под аккомпанемент пианино она прочла шуточную поэму Александра Пушкина «Граф Нулин».

Во второй день фестиваля эксперты планируют обсудить востребованность современной детективной прозы для экранизаций. Также будет объявлен лонг-лист первой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино «Русский детектив».

Для тех, кто не смог попасть на книжный фестиваль «Красная площадь», организовали трансляцию на ресурсе «Онлайн.Библиогород». Мероприятие продлится до 8 июня.