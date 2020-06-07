РИАМО - 7 июн. В последнее время в Подмосковье ежедневно выявляют около 750-780 случаев коронавирусной инфекции, после снижения коэффициента распространения Covid-19 можно будет принять следующий шаг по послаблению ограничительных мер, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в регионе ежедневно выявляют по 750-780 случаев коронавируса.

«Вот эту ситуацию мы мониторим. Только когда мы увидим снижение коэффициента, будем делать следующий шаг», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В Московской области в марте ввели ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Были закрыты непродовольственные магазины, парикмахерские, бани, МФЦ, большинство строек, многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу, был введен временный пропускной режим для передвижения на транспорте.

С мая в регионе начали поэтапно снимать данные ограничения. Уже работают стройки, автосалоны, парки, парикмахерские церкви, отменен пропускной режим и многое другое.

За все время пандемии Covid-19 в Подмосковье было зафиксировано 43 478 случаев инфекции.

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Текстовая трансляция

7 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.

- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.

- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентовс подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.

- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.

- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.

- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.

- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.

- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:

«Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.