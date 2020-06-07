РИАМО - 7 июн. За минувшие сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.
«Всего в Московской области зафиксировано 44 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 11462 человека», - говорится в сообщении.
В регионе каждый день делают свыше 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Ежедневно в Подмосковье выявляют по 750-780 случаев Covid-19.
В Московской области постепенно смягчают введенные ранее ограничения из-за коронавируса. Уже открыты парки, библиотеки, начал работать каршеринг, МФЦ, салоны красоты и многое другое.
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Текстовая трансляция
7 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.
- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.
- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентовс подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.
- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.
- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.
- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.
- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.
- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:
- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.
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