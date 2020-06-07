РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Жители подмосковного Подольска смогут принять участие в турнире по воздушно-силовой атлетике в режиме онлайн с 8 по 15 июня, сообщается в группе «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

«Турнир по воздушно-силовой атлетике, посвященный Дню России, пройдет в городском округе Подольск с 8 по 15 июня в режиме онлайн в социальных сетях. В частности, турнир будет проходить в группе «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте» и на странице «fvsamo» в Instagram. Жители Подольска смогут попробовать свои силы и выполнить несложный комплекс упражнений за максимально короткий промежуток времени. Победители и призеры получат денежные призы», - говорится в сообщении.

Турнир проводится при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации округа. Участникам будет необходимо выполнить приседания, отжимания и другие упражнения по 15 раз. Проходить турнир будет в три круга. Победитель получит 1 тысячу рублей, участник, занявший второе место, -700 рублей, а бронзовый призер – 500 рублей.

«Каждый участник турнира должен будет загрузить видео с выполнением комплекса упражнений в личный аккаунт в соцсетях. В описании необходимо указать ФИО, время выполнения упражнений и их количество. Также нужно отметить аккаунты Федерации и поставить хештег #ОнлайнтурнирФВСАМО», - поясняется в материале.