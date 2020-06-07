РИАМО - 7 июн. В столице за прошедшие сутки зафиксировали 1956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в мегаполисе выявлено 195 017 случаев Covid-19, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в Москве.

За минувшие сутки на территории России зафиксировано 8984 новых случая Covid-19. Из них почти в 40% случаев пациенты не имели никаких клинических проявлений инфекции. Также в стране умерли 134 пациента с коронавирусом, полностью вылечились от инфекции 5343 человека.

В Москве продолжает действовать режим самоизоляции. Его продлили до 14 июня. Также во всех общественных места и транспорте нужно носить маски и перчатки. Эти меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В городе ослабляют введенные из-за Covid-19 ограничения. В мегаполисе уже открыли часть предприятий, возобновили стройки, снова работают храмы, велопрокат, каршеринг и так далее.

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Текстовая трансляция

7 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.

- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.

- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентовс подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.

- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.

- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.

- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.

- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.

- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:

«Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.