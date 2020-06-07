РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Рабочие изменили дорожную разметку на участке Заводской улицы в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы проводятся в микрорайоне Климовск. 6 июня сотрудники ГБУ «Мосавтодор» провели работы по изменению дорожной разметки на участке улицы Заводской от проспекта 50 лет Октября до Старосимферопольского шоссе. В частности, были проведены работы по уширению полосы движения в сторону шоссе, чтобы два автомобиля могли двигаться, не нарушая ПДД», - говорится в сообщении.

Также были проведены работы по нанесению разметки на улицах Красная, Ленина и Победы.