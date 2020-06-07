РИАМО - 7 июн. В 17 подмосковных муниципальных образованиях из-за дождей и ливней остаются подтопленными 364 приусадебных участка, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 09:00 7 июня в 17 муниципальных образованиях остаются подтопленными 364 приусадебных участка», - говорится в сообщении.

За 6 июня от воды было освобождено: 154 приусадебных участка, восемь домов частного сектора, два участка дороги, один мост.

Кроме того, с 30 мая в МЧС и на телефоны ЕДДС муниципальных образований поступило более 900 обращений от жителей, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

Сотрудниками МЧС организована адресная помощь населению, работает психологическая служба.

В конце весны Подмосковье оказалось в эпицентре сильных ливней. С 29 мая на регион обрушилась первая волна рекордных дождей, потом была передышка. Затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.