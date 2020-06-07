РИАМО - 7 июн. В столице постепенно загружается общественный транспорт, на данный момент пассажиропоток в нем достиг 5 миллионов человек, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, как постепенно набирают обороты движения людей на транспорте. Сейчас уже больше 5 миллионов, но не восемь, не десять, а раньше у нас в самом минимальном значении было три с небольшим, потом четыре», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что позитивную динамику по распространению коронавируса необходимо сохранить.

«Очень важно, чтобы мы не возвращались назад в такую сложную ситуацию (по коронавирусу – ред.)», - добавил Собянин.

В столице для проезда на общественном и личном транспорте нужно обязательно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

7 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.

- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.

- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентовс подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.

- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.

- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.

- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.

- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.

- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:

«Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.