РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в бытовке в деревне Большое Толбино, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 6 июня в 17:38 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Большое Толбино, улица Промышленная. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 18:17», - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Всего в тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 19 человек.