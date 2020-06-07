РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 июн. В Домодедове разыскивают пропавшего 4 июня 81-летнего мужчину, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Елисеев Владимир Егорович - 81 год. Деревня Буняково, микрорайон Востряково, городской округ Домодедово, Московская область. 4 июня 2020 года днем ушел на прогулку и пропал», - говорится в сообщении.

Рост Елисеева 165 сантиметров, он худощавого телосложения. У него седые волосы и карие глаза.

Мужчина был одет в коричнево-оранжевую кожаную куртку, черные спортивные штаны, черные ботинки и черную кожаную кепку.

У пропавшего возможна потеря памяти.

Всех, кто располагает какой-то информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону «горячей линии»: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.