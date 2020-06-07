Подмосковные парикмахерские и салоны красоты с 3 июня возвращаются к работе по новым стандартам. Согласно отраслевым требованиям, между приемами посетителей должен быть 20-минутный интервал с дезинфекцией поверхностей, сотрудники и клиенты обязаны носить защитные маски и перчатки. Принимать посетителей будут только по предварительной записи. Подробнее о новых правилах, мерах безопасности и штрафах для организаций-нарушителей читайте в инфографике РИАМО.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>