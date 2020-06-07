РИАМО - 7 июн. В Ленинском городском округе ликвидировали пожар на складе, площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 02:50 в воскресенье от очевидца поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Ленинский городской округ, поселок Горки Ленинские, улица Центральная, дом 8.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в мансарде склада. В 03:08 РТП-1 объявил ранг пожара №2, площадь 200 квадратных метров. В 04:40 локализация пожара на площади 600 квадратных метров. В 05:40 ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадавших нет.

В ликвидации пожара был задействован 81 человек и 25 единиц техники.