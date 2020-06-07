РИАМО - 7 июн. В Московской области на данный момент каждый день делают свыше 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы хотели в понедельник открыть торговые центры, а пока не можем. Смотрим дальше цифры. <...> Мы увеличиваем количество тестирований. Их было 10 тысяч, потом 15, сейчас уже за 20 тысяч перемахнули – тестирование каждый день», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что на территории области каждый день выявляют по 750-780 случаев коронавирусной инфекции.

По его словам, пока данный показатель не снизится, рано говорить о следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье.

Ограничения по работе многих организаций, передвижению граждан на транспорте в регионе были введены в марте этого года из-за ситуации с Covid-19.

На сегодняшний день часть ограничений уже сняты: в регионе заработали МФЦ (по предварительной записи), стройки, отменили цифровые пропуска, возобновили работу строительные и другие непродовольственные магазины и многое другое.

Для недопущения распространения инфекции в регионе все жители должны носить маски в общественных местах, также рекомендуется надевать перчатки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.

- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.

- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентовс подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.

- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.

- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.

- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.

- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.

- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:

«Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.