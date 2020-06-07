РИАМО - 7 июн. Несколько городских округов Подмосковья подтопило из-за сильных проливных дождей, большую поддержку по ликвидации локальных чрезвычайных ситуаций оказали сотрудники МЧС, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что подтопления зафиксировали в Красногорске, Истре, Рузском, Дмитровском, Можайском городских округах. Также немного затронуло Одинцовский городской округ.

«МЧС оказало нам очень серьезную поддержку. Залило <…> СНТ, я дал команду, чтобы максимально внимательно уделили внимание жителям, помогли, ликвидировали эти небольшие, локальные такие чрезвычайные ситуации», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В конце мая Московская область оказалась в эпицентре сильных ливней. С 29 мая на регион обрушилась первая волна рекордных дождей, потом была передышка. Затем за несколько дней первого месяца лета выпало до трети от месячной нормы осадков.