РИАМО - 7 июн. В Москве за минувшие сутки скончались 55 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, всего с начала пандемии в городе умерли 2919 пациентов, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с Covid-19.
Также у пациентов подтвердили пневмонию.
В мегаполисе продолжает действовать режим самоизоляции для горожан. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости, еще можно заниматься спортом на свежем воздухе, а также гулять на улице по утвержденному для каждого дома расписанию.
Для поездок на общественном и личном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.
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Текстовая трансляция
7 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.
- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.
- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентовс подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.
- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.
- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.
- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.
- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.
- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:
- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.
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