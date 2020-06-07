РИАМО - 7 июн. В Москве и Подмосковье в воскресенье при переменной облачности могут пройти кратковременные дожди, воздух днем прогреется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на западной периферии обширного малоподвижного антициклона. Ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов, по области – 20-25», - говорится в сообщении.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Основные метеорологические параметры останутся в пределах климатических значений. Кислородный режим атмосферы прогнозируется благоприятный.

Такие внешние условия для большинства метеозависимых людей не станут нагрузочными.

«Но высокий риск остается для лиц с аллергической настороженностью, прежде всего при астматоидных состояниях и аллергической астме, полинозах, кожных проявлениях (дерматиты и дерматозы). <…> Не следует забывать и о возможных отрицательных симптомах у лиц с различными проявлениями неврозов и психологического переутомления», - добавляется в материале.