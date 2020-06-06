РИАМО - 6 июн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал проставление, согласно которому средства за билеты на отмененные культурные мероприятия из-за чрезвычайной ситуации будут возращены, сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

«Теперь возможен возврат средств или обмен на ваучеры», — отмечается в материале.

Ранее о системе ваучеров говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, он объяснил, что жители России смогут получить ваучеры и пойти на мероприятия, которые были перенесены из-за пандемии Covid-19, без доплат.

Учреждения должны будут вернуть россиянам средства за отмененные мероприятия в течение полугода с начала выхода региона РФ из режима самоизоляции.

У россиян находится на руках более семи миллионов купленных билетов и абонементов, по словам Чернышенко.