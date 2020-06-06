РИАМО - 6 июн. В обсуждении проекта реновации по благоустройству территорий московского района Зюзино приняли участие 1 550 человек, из них 1 013 человек подержали проект, а 537 жителей – направили свои предложения и замечания, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Благоустройство планируется на территории кварталов 36, 37 и 38 в районе Зюзино.

«В проекте значительное внимание уделено формированию комфортной городской среды, особенно зеленым территориям. Запланировано создание бульварной зоны от станции метро «Зюзино» до Перекопского пруда, которая станет продолжением существующей липовой аллеи, идущей от Болотниковской улицы до Перекопской», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что на месте гаражей на улице Керченской, владение 3 жителям предложено организовать сквер, который свяжет парки «Два медведя» и «Зюзино».

По словам председателя Москомархитектуры, между парком «Зюзино» и Балаклавским проспектом также планируется обустроить дополнительную парковую зону. Так зеленая сеть района будет начинаться от Болотниковской улицы и переходить к Битцевскому лесу.

По просьбам жителей в Зюзине появится физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и домом культуры.

«Жители Зюзино высказали много конструктивных предложений в проекты реновации. Многие из них мы рассмотрим на последующих стадиях проектирования. По результатам проведенных общественных обсуждений с целью сохранения существующих деревьев сейчас прорабатывается возможность исключения дороги на месте парка «Два медведя», — добавила Княжевская.

Кроме того, специалисты рассматривают возможность отказа от строительства дома вместо спортивной площадки на Сивашской улице, рядом с домом №6.

Также проект предусматривает переустройство воздушной ЛЭП под землю на улице Керченская. Княжевкая подчеркнула, что такая мера поможет уберечь горожан от влияния вредного электромагнитного излучения и улучшить вид улицы.