РИАМО - 6 июн. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что вакцинацию россиян от гриппа планируется начать в августе, сообщает Газета.ru.

«Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что привить население необходимо до начала подъема заболеваемости, а также планировать вакцинацию нужно в теплый период.

Ранее плановая вакцинация россиян от гриппа была приостановлена из-за пандемии коронавируса.