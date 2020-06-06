РИАМО - 6 июн. Во Всемирный день охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня, в Подмосковье запустили новый проект по сбору вторсырья «Стимул», говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Организатором проекта выступила Московская областная организация «Всероссийское общество охраны природы» (МособлВООП) и ООО «Втортрейд».

«В специализированных пунктах приема вторсырья «Стимул» граждане могут сдать в переработку более 30 различных фракций отходов, в том числе электролом, отработанные батарейки, аккумуляторы и люминесцентные лампочки и старую одежду. За различные виды вторсырья предусмотрено вознаграждение - «экорубли». Подобную валюту можно будет обменять на полезные экотовары и услуги», - рассказал председатель МособлВООП Тимур Усманов.

Он отметил, что граждане, сдавая вторсырье, помогают решить сразу несколько экологических проблем, которые касаются истощения природных ресурсов, разрастания свалок и мусорных полигонов, выброса вредных веществ в атмосферу.

По словам Усманова, максимальная переработка отходов - это то, к чему нужно всем стремиться для сохранения природы.

Проект стартовал 5 июня на территории городского округа Жуковский. В будущем его предполагается распространить и на другие муниципалитеты Подмосковья.