РИАМО - 7 июн. Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят в воскресенье в Москве в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

Прощание проведут в воскресенье в 10:30 в ритуальном зале Митинского крематория.

«Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя», — написала поэтесса Любовь Воропаева в Facebook.

Она добавила, что в этом же склепе похоронены мать, бабушка и другие родственники Кокшенова.

Актер театра и кино умер 5 июня на 83 году жизни. Он стал известен после ролей в фильмах «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Кроме того, Кокшенов играл в киножурнале «Ералаш».