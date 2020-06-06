РИАМО - 6 июн. Экипаж добровольной команды «СпасРезерва» в парке «Отрада» в Москве сопроводил к реке семейство огарей, птицы отложили яйца слишком далеко от воды и им нужна была помощь, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Теперь все утиное семейство живет в отличном месте», — отмечается в материале.

Спасатели сопровождали уток 20 минут — переводили их через дорогу, следили за тем, чтобы утята благополучно преодолели ямы.

Ранее добровольцы отлавливали сов в столичных подъездах по просьбе жителей, а также помогли мальчику, у которого пальцы застряли в игрушечном автобусе.