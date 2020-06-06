РИАМО - 6 июн. Управление Роспотребнадзора по столице с 1 мая проверило 6 125 объектов на соблюдение режима повышенной готовности, сообщатся на сайте ведомства.

«С 1 мая 2020 года управлением проверено 6 125 объектов, в том числе 5 352 - в ходе мониторинговых обследований, при которых нарушения установлены на 1 598 объектах (30%), и проведены проверки на 773 объектах, нарушения установлены на 662 объектах (86%)», — отмечается в материале.

Чаще всего нарушения выявляются на объектах торговли и транспорта, реже – на промышленных объектах. За прошедшую неделю количество нарушений сократилось с 99% до 86%.

По фактам нарушений составлены административные протоколы, в случае грубых нарушений деятельность объекта приостанавливалась. С 1 мая приостановили свою деятельность 69 объектов из 726 проверенных, по решению суда работа приостановлена на 15 объектах от семи до 90 суток.

Так, была приостановлена работы 37 объектов питания, 14 непродовольственных магазинов, шести объектов по продаже детских товаров, двух пансионатов для пожилых людей, четырех частных детских садов, одной автомойки, одного игрового центра и одного рынка. За прошедшую неделю опечатано 14 объектов.

По 14 июня в городе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам.

Ранее в столице отменили некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса: возобновили работу промышленные и строительные предприятия, каршеринг, МФЦ, непродовольственные магазины. Для прогулок по графику открылись парки.

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6 ИЮНЯ

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