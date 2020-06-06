РИАМО - 6 июн. Согласно данным исследования голландских ученых, витамин К может облегчить протекание коронавирусной инфекции Covid-19, передает Nation News.

«Для этого они проанализировали истории болезней пациентов с подтвержденным диагнозом», - говорится в сообщении.

Оказалось, что у пациентов с подтвержденным коронавирусом, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, часто в организме не хватало витамина К.

На сегодняшний день клинических испытаний по лечению пациентов с коронавирусом при помощи витамина К не проводилось. Однако ученые все же рекомендуют принимать полезные добавки и следить за рационом.

Так, высокое содержание витамина К1 есть в шпинате, брокколи, зеленых овощах, чернике, фруктах. Витамин К2, лучше усваивающийся организмом, содержится в твердых сырах и японском блюде натто, которое состоит из ферментированных соевых бобов.

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