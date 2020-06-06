РИАМО - 6 июн. Доктор Александр Мясников рассказал, что стресс может спровоцировать заражение коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

«Стресс тратит твои гормоны… и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета», — сказал Мясников.

Врач добавил, что у тех, кто боится заразиться, риск инфицирования более высокий. Эксперт привел в пример опыт, когда запуганные лабораторные крысы болели чаще и тяжелее, чем спокойные животные.

Чтобы предотвратить распространения Covid-19 врачи рекомендуют носить маски и перчатки в общественных местах.

В России за сутки зафиксировали 8 855 случаев Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 458 689 случаев инфицирования, выздоровели 221 388 человек, скончались 5 725 человек.

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6 ИЮНЯ

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