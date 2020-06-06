РИАМО - 6 июн. Доктор Александр Мясников рассказал, что стресс может спровоцировать заражение коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.
«Стресс тратит твои гормоны… и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета», — сказал Мясников.
Врач добавил, что у тех, кто боится заразиться, риск инфицирования более высокий. Эксперт привел в пример опыт, когда запуганные лабораторные крысы болели чаще и тяжелее, чем спокойные животные.
Чтобы предотвратить распространения Covid-19 врачи рекомендуют носить маски и перчатки в общественных местах.
В России за сутки зафиксировали 8 855 случаев Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 458 689 случаев инфицирования, выздоровели 221 388 человек, скончались 5 725 человек.
Текстовая трансляция
6 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Ограничения постепенно снимают, а как насчет путешествий? Как узнать, когда и куда можно поехать? Отвечаем на все ваши вопросы о путешествиях в нашем чате.
- Одиннадцатая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств прошла в Москве. Применялись только средства, рекомендованные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.
- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.
- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии