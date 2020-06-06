РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 июн. В подмосковных Котельниках жители дома №11 недовольны работой УК, легитимность УК решается в суде, сообщил в своем Instagram-аккаунте временно исполняющего полномочия главы Котельников Сергей Жигалкин.

«Снова экскурсия на паркинг, снова отсутствие диалога между управляющей компанией и жителями. Приехал в дом №11 в микрорайоне Южный. Неуважение со стороны УК было проявлено даже на этой встрече. Проблем и претензий много. Сокращение штата уборщиц, дворников и консьержей, неработающая вентиляция в паркинге, нарушение правил безопасности, а также ряд других вопросов. Самый главный из которых – легитимность выбора этой управляющей компании – сейчас решается в суде», - написал Жигалкин.

По его словам, обслуживать дом нужно качественно.

«Договорились, что даем УК срок в две недели. После чего повторно приеду с проверкой, чтобы узнать - есть ли изменения. Мы постепенно выходим из режима ограничений, и я не планирую откладывать вот такие рабочие выезды. Но, уважаемые жители, большая просьба – давайте собираться малым составом. А также не забывайте о масках и социальной дистанции. Мы не должны подвергать опасности ни себя, ни наших соседей», - завершил он.