РИАМО - 6 июн. На 5% сократился портфель выданных микрофинансовыми организациями займов к началу мая, просроченные долги стали чаще продаваться коллекторам, сообщает Nation News.

«При этом объем сокращений в абсолютном выражении не приводится. Как отмечается, на конец 2019 года портфель микрозаймов составил 212 миллиардов рублей, в марте он показал незначительный рост, а в апреле существенно не менялся», — отмечается в материале.

В Центробанке отметили, что в конце апреля доля просроченных займов сократилась на 1,41 процентных пункта.

Коллекторы считают увеличение продаж проблемных задолженностей естественным. По мнению президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, во время начала распространения коронавируса все занимались более важными проблемами, а потом вернулись к стандартной практике.