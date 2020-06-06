РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В подмосковном Подольске за время эпидемии нового коронавируса провели санитарную обработку в 161 многоквартирном доме, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Подольске в многоквартирных домах на первых этажах и в лифтовых кабинах ежедневно проводится санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств. В обработку входит: протирка ручек входных и тамбурных дверей, домофона, перил, полов, почтовых ящиков. В 161 многоквартирном доме за время эпидемии провели генеральную уборку с привлечением подрядных клининговых организаций в рамках исполнения муниципального контракта», - говорится в сообщении.

Сотрудники управляющих компаний обрабатывают детские и спортивные площадки. На территории городского округа насчитывается 590 детских площадок и 102 спортивные.

Ежедневно УК дезинфицируют малые игровые формы, детские качели во дворах многоквартирных домов специальными обеззараживающими растворами, восстанавливают сорванные несознательными жителями ограждения. Детские площадки обнесены сигнальной лентой и закрыты для посещения на время действия ограничительных мер по коронавирусу в Подмосковье.

Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

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